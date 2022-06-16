Vali Ali Yerlikaya, "2017 - 2018 yılından itibaren İstanbul'da toplam 14 hastanemizde bin 19 yavrumuza hastanelerimizde eğitim verildi"

Pendik'te hematoloji ve onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar karne heyecanı yaşadı

"Öğretmenim Elimi Tut " projesi ile çocuklar karne heyecanı yaşadı

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören ve " Öğretmenim Elimi Tut " projesi çerçevesinde mezun olan 8 öğrenciye karneleri düzenlenen tören ile verildi. Törene katılan İstanbul Vakisi Ali Yerlikaya, "2017-2018 yılından itibaren ilki bu hastanemizde olmak üzere İstanbul'da toplam 14 hastanemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz İl Sağlık Müdürlüğümüz ile " Öğretmenim Elimden Tut" projesi ile bin 19 yavrumuza hastanelerimizde eğitim verildi" dedi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans Salonu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol sonucunda kurulan " Öğretmenim Elimi Tut " projesi çerçevesinde Hematoloji ve Onkoloji servisinde yatılı olarak tedavi gören 31 öğrenciden mezun olan 8'ine 2021-2022 Öğretim yılı karne töreni düzenlendi. Törende İlkokuldan başlayarak liseye kadar süren eğitimi başarıyla tamamlayan 8 öğrenciye karneleri verildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sağlık Bakanlığının proje yetkilileri ve Milli Eğitim Bakanlığının proje yetkilileri ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli ve tedavi gören çocuklar ile aileleri katıldı. 2021-2022 eğitim Öğretim yılı için düzenlenen törende kep atma ve öğretmenlerin öğrenciler ile yaptığı şiir ve müzik dinletisi ile mezun olan öğrencilerin karne heyecanı paylaşıldı. Mezun olan öğrenciler karnelerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya'nın elinden aldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Hakan Gündüz," Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017- 2018 Yılından itibaren hayata geçirdiğimiz "Öğretmenim Elimi Tut" projesi çerçevesinde İlkokul, Ortaokul ve lise düzeyinde tedavi gördüğü süre içinde verilecek eğitim planlanmıştır. Hastanede Onkoloji ve Hematoloji bölümleri başta olmak üzere tedavi gören 31 öğrencimizden 8 tanesini mezun etmenin gururunu yaşıyoruz "dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," Karne törenimizin ilkini ve bana göre en önemlisini Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştiriyoruz. Bu hastanemiz kurulduğu günden bu yana canla başla şifa dağıtıyor. Bu şifa hizmetinin daha anlamla hale gelmesi için 2017 - 2018 yılından itibaren ilki bu hastanemizde olmak üzere İstanbul'da toplam 14 hastanemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz İl Sağlık Müdürlüğümüz ile " Öğretmenim Elimden Tut" projesi ile bin 19 yavrumuza hastanelerimizde eğitim verildi. Evlerimizde de tedavi süreci devam eden, okula gelemeyen yavrularımız da var. 810 öğrencimiz bin 450 öğretmenimizle birlikte onları da eğitim öğretim hayatlarından, arkadaşlarından geride bırakmıyoruz. Evlerine gidiyoruz, birebir onlarla ilgileniyoruz. İlkokul, ortaokul, lise, hangi eğitim sürecindeyse o eğitim sürecinde arkadaşlarından geri bırakmıyoruz" dedi.

Karne alan öğrenci " Çok mutluyum arkadaşlarım, öğretmenlerim, doktorlarım hepsi burdalar.İlk başka çok heyecanlanmıştım sonradan heyecanımı yendim. Çok eğlendim çok güzel bir gün oldu" dedi.