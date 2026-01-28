İstanbul'da İpek Yolu Sigorta Forumu - Son Dakika
Ekonomi

İstanbul'da İpek Yolu Sigorta Forumu

28.01.2026 16:16
Remed Global ev sahipliğinde 25 Mart'ta düzenlenecek forum, sigortacılığın geleceğini ele alacak.

Remed Global'in ev sahipliğinde uluslararası sigorta sektörünü bir araya getirecek İpek Yolu Sigorta Forumu, 25 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Remed Global'den yapılan açıklamaya göre, STH işbirliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenecek organizasyona, 20'den fazla ülkeden katılımcı, 130 uluslararası partner kuruluş, sigorta birlikleri başkanları, şirketlerin üst düzey yöneticileri, ticari ataşeler ve akademisyenler katılacak.

"Sigortanın Geleceğine Köprüler Kurmak" temasıyla düzenlenecek forumda, sigortacılığın geleceği, gelişmekte olan İpek Yolu bölgesindeki fırsatlar ve akıllı sigortacılık konularında küresel ölçekte atılacak ortak adımlar ele alınacak.

Etkinliğin "TechBridge: Teknolojiyle Erişilebilir ve Akıllı Sigortacılık" başlıklı ana oturumunda, "Agentic AI", üretken yapay zeka ve IoT gibi yeni nesil teknolojiler ile sektörel trendler değerlendirilecek. Insurtech girişimlerinin sunum yapacağı oturumda, öne çıkan ürünler ve sektörel çözümler de tanıtılacak.

Forumun özel gündem konuşmasını yapacak Alchemy Crew Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Sabine VanderLinden, yapay zeka ve gelişmiş teknolojilerin sigorta sektöründeki etkileri ile dijital dönüşüm konularında küresel uygulama örneklerini paylaşacak.

Etkinlik sonunda, ülkeler arasında ortak sektör politikalarını güçlendirmeyi ve dijitalleşme kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen "İpek Yolu Sigorta Sektörü Raporu" yayımlanacak.

Kaynak: AA

