İstanbul'da İzinsiz Finansal Operasyon: 26 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılarak yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği ve para transferleri yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla 26 şüpheli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılmak suretiyle izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapıldığı, Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği, 2020-2022 yılları arasında kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında suça iştirak ettikleri öne sürülen 34 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçlarından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL