İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

İstanbul'da kaçak silah üretilen iş yerine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de silah tamircisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde ruhsatsız tabanca üretildiğini belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu adresteki aramalarda, silah tamir tezgahında zula olarak tabir edilen gizli bölmede 7 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 13 namlu, 4 sürgü takımı ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada ise yine gizli hazırlanmış bölmede ruhsatsız tabanca yakalandı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.