İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

İstanbul'da kaçak silah üretilen iş yerine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de silah tamircisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde ruhsatsız tabanca üretildiğini belirledi.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu adresteki aramalarda, silah tamir tezgahında zula olarak tabir edilen gizli bölmede 7 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 13 namlu, 4 sürgü takımı ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada ise yine gizli hazırlanmış bölmede ruhsatsız tabanca yakalandı.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
