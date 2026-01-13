Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Yağış, özellikle kentin bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artırırken, yüksek kesimler başta olmak üzere yol kenarları ve çatıların beyaza büründüğü görüldü. Sultangazi'de oluşan beyaz örtü havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yağışı Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?