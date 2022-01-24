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İstanbul'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

24.01.2022 21:37
İstanbul'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım durma noktasına gelirken, bazı kent sakinleri evlerine yürüyerek gitmeye çalışıyor.

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım durma noktasına gelirken, bazı kent sakinleri evlerine yürüyerek gitmeye çalışıyor.

İstanbul'da, Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Başta Avrupa yakasının batı ve kuzey ilçeleri olmak üzere etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çok sayıda otobüs ana arterlerde ve ara sokaklarda mahsur kaldı.

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de yolda kalan otobüsler nedeniyle özel araçlar da trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor.

Mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan çok sayıda İstanbullu, toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih etti. TEM Otoyolu Mahmutbey, Gaziosmanpaşa Küçükköy mevkilerinde yollarına yaya şekilde devam edenlerin yolculukları görüntülere yansıdı.

Esenyurt'ta kar yağışı saat 21.30 itibarıyla devam ederken, D 100 Karayolu Haramidere Sanayi mevkisinde Büyükçekmece yönünde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

Avcılar yönünde trafiğin yoğun olması dikkati çekerken, yokuş çıkmakta zorlanan araçlara vatandaşların yardım ettiği gözlendi.

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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