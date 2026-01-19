İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

19.01.2026 10:17
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar ve İETT otobüsleri yolda kaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

İstanbul'da kar yağışı, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ve toplu taşımayı kullananları olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sultangazi'de birçok İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.

Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaklaşık 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü mevkisinde birçok araç yolda kaldı, bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı.

Halkalı Gümrük Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Esenler'de araçlar ağır ilerlerken Gazi Caddesi'nde İETT otobüsleri yolda kaldı.

Ümraniye ve Beykoz'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mevkilerde görüş mesafesi azaldı.

Üsküdar'da da bazı İETT otobüsleri arıza ve yağış nedeniyle yolda kaldı. Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan otobüs arızalanınca aracın tahliye edilmesini isteyen şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir viyadük yağış nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

Kaynak: AA

