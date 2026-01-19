İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların bugün saat 16.00, kuryelerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.
Açıklamada, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 10.00'da sona ereceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yasağı Kalkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?