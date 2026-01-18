İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları

İstanbul\'da Kartpostallık Kar Manzaraları
18.01.2026 06:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışı, Taksim'de turistleri fotoğraf çekmeye yönlendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarda bulunduğu kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkisini gösteren ve beklenen kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösterdi. Kar yağışı özellikle şehrin kuzey kesimlerinde etkili oldu. Farklı şiddetlerde yağan kar ara sıra da olsa etkisini gösterdiği anda Taksim'de yerli ve yabancı turistler telefonlarına sarıldı ve fotoğraf çektirmeye başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistler Taksim Meydan'ında kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışının altında bol bol fotoğraf çektirdi.

Gece boyu kısa aralıklarla etkili olacak karın yağışı pazar günün ilk ışıklarıyla birlikte pazartesi gününe kadar etkili olmaya devam edeceği hafta ortasına doğru ise yerini yağmurlu havaya bırakması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Taksim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

08:10
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
07:01
Suriye ordusu, YPGSDG işgali atındaki Tabka’da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
05:16
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
01:21
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 08:36:21. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.