İstanbul\'da Kartpostallık Kar Manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarda bulunduğu kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkisini gösteren ve beklenen kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösterdi. Kar yağışı özellikle şehrin kuzey kesimlerinde etkili oldu. Farklı şiddetlerde yağan kar ara sıra da olsa etkisini gösterdiği anda Taksim'de yerli ve yabancı turistler telefonlarına sarıldı ve fotoğraf çektirmeye başladı. Taksim'de kısa süreli etkili olan yağış kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistler Taksim Meydan'ında kısa süreli de olsa etkili olan kar yağışının altında bol bol fotoğraf çektirdi.

Gece boyu kısa aralıklarla etkili olacak karın yağışı pazar günün ilk ışıklarıyla birlikte pazartesi gününe kadar etkili olmaya devam edeceği hafta ortasına doğru ise yerini yağmurlu havaya bırakması bekleniyor. - İSTANBUL