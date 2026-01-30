İstanbul'da Kredi Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da 6 kişinin düşük faizli kredi vaadiyle dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21-26 Ocak tarihlerinde Üsküdar ve Kadıköy'de 6 müştekinin, düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelilerin müştekilerle buluşma ayarlayıp toplamda 1 milyon 820 bin lira ile 113 gram altını teslim aldıklarını belirledi.
Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
