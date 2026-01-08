İstanbul'da Kültürel Miras Konferansı - Son Dakika
İstanbul'da Kültürel Miras Konferansı

08.01.2026 11:25
TÜBA'nın düzenlediği uluslararası konferans, kültürel mirasta kapsayıcılığı ele alacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinasyonunda, kültürel miras alanında kapsayıcılık ve erişilebilirlik konularını uluslararası ölçekte ele alacak olan "Uluslararası Kültürel Miras Sektöründe iNCLUSION Konferansı" İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek konferans, farklı ülkelerden akademisyenleri, uzmanları ve uygulayıcıları bir araya getirecek.

Kültürel miras alanında bilimsel bilgi ile politika ve uygulama arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan konferans boyunca kültürel miras alanlarında fiziksel, duyusal, bilişsel ve dijital erişilebilirlik, müzelerde evrensel tasarım uygulamaları, engelli bireyler, çocuklar, yaşlılar ve dezavantajlı gruplar için kapsayıcı deneyimler, dijital miras, yapay zeka ve yeni teknolojilerin kültürel mirasla ilişkisi, kapsayıcı eğitim, kültürel turizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konu başlıkları çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alınacak. Bu kapsamda, yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere çok sayıda paralel panel ve oturum yapılacak.

Konferansta, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Bosna Hersek, Macaristan, Tayvan, Malezya, Fas ve Türkiye başta olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden, üniversiteler, kamu kurumları, müzeler, sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinden 120'den fazla katılımcı yer alacak.

Konferans sonuçlarının birçok alanda yol gösterici olması bekleniyor

Açıklamada konferansa ilişkin görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, konferansın kültürel miras alanında çalışan tüm paydaşları, daha adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir gelecek için ortak düşünmeye ve işbirliğine davet ettiğini bildirdi.

Şeker, kültürel mirasta kapsayıcılığın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kültürel miras, ancak herkes için erişilebilir olduğunda gerçek anlamda korunabilir ve yaşatılabilir. iNCLUSION Konferansı, kapsayıcılığı bilimsel, teknolojik ve etik boyutlarıyla ele alan güçlü bir uluslararası platform sunuyor. TÜBA olarak bu alanda bilgi üretimini ve politika yapım süreçlerini destekliyoruz. Bu bağlamda konferansın ardından elde ettiğimiz sonuçların müzecilikten kültür politikalarına, eğitim programlarından turizm uygulamalarına kadar geniş bir alanda yol gösterici olmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

