Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında kent genelinde helikopterle trafik denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te Tersane Köprüsü D-100 Ankara istikametinde, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, trafik yoğunluğunu takip etmek ve kural ihlallerini önlemek amacıyla denetim yaptı.

Denetimde, sürücülerin evrakları ve emniyet kemeri kontrolleri yapılarak, sürücülere kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan denetimde ise, emniyet birimleri hem yoldaki uygulama noktasında hem de yollarda kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip ekiplere bildirmek üzere helikopterle havada hazır bulundu.

Uygulamaların önümüzdeki günlerde de gerçekleştirileceği bildirildi.