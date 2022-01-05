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Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

05.01.2022 17:55

Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Kadın dolandırıcının kuyumcuya sahte bilezik sattığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçe merkezinde faaliyet gösteren bazı kuyumculara sahte altın bilezik satıldığı ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Son olarak şüphelilerin Bağlarbaşı Mahallesindeki bir kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Eşkalleri belirlenen zanlıları takibe alan emniyet ekipleri, şüphelilerden Nuriye K.'yi bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Nuriye K. adlı kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonu genişleten polis, çalışmaların devamında Nuriye K.'yi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği ve aracılık ettiği belirlenen Behçet E. adlı ikinci şüpheliyi de aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şüpheli polis merkezinde sorguya çekilirken, zanlıların yapılan üst aramasında 6 parça sahte altın ve dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 TL para ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, yakalanan Nuriye K. ve Behçet E.'nin aynı ilçede benzer yöntemle iki kuyumcuyu da dolandırdıkları tespit edildi. Öte yandan Nuriye K.'nın kuyumculara sahte altın sattığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Her iki şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra bugün adli makamlara sevk edildi.

Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı
Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

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Dolandırıcılık, Gaziosmanpaşa, Hisarcık, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumculara sahte altın satan biri kadın 2 zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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