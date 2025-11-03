İstanbul'da Levyeyle Saldırı Anı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Levyeyle Saldırı Anı

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Levyeyle Saldırı Anı
03.11.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Levyeyle Saldırı Anı
Haber Videosu

Ataşehir'de bir sürücü, çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı, anlar cep telefonuna yansıdı.

İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldıran bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.

Trafikte çıkan tartışma levyeli kavgaya dönüştü. Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi.

LEVYEYLE SALDIRDI

İddiaya göre, trafikte çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı.

KÜFÜRLER SAVURDU, "BENİ ARAŞTIR" DEDİ

Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Ataşehir, istanbul, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Levyeyle Saldırı Anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro’nun günleri sayılı Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı
Sudan’ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistler aynı tahminde birleşti Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Skandal devam mı ediyor Derbinin önüne geçen bahis oranı Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Yılmaz Morgül’den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum
Faruk Fatih Özer nasıl öldü CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

00:11
Maçta kalp krizi geçiren ünlü teknik adam Zizovic’ten acı haber geldi
Maçta kalp krizi geçiren ünlü teknik adam Zizovic'ten acı haber geldi
23:30
Balıkesir Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
23:21
Erol Bulut’tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
22:54
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi
22:19
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti
21:37
Sürücüler dikkat O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir
21:36
AİHM, Türkiye’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti
21:33
Konyaspor’da Recep Uçar ile yollar ayrıldı
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 00:16:36. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Levyeyle Saldırı Anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.