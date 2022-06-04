İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor

04.06.2022 10:46

Sultangazi'de ilaç almaya giden 2 kişinin ellerindeki yaralar eczacının dikkatini çekti. İhbar sonrası harekete geçen yetkililer, krem alıp eczaneden çıkan 2 kişiyi ve yanlarındaki şahsı yolda durdurup ambulansla hastaneye götürdü. Maymun çiçeği virüsü şüphesi bulunan vakaların test sonucu bekleniyor.

Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Maymun çiçeği şüphesi olan, 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılırken bu kabarcıkların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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"MAYMUN ÇİÇEĞİNE ÇOK BENZİYORDU"

Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım. Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım. O da yetkililere haber vermiş. Hastalık maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik. Maymun çiçeğine çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim" dedi.

İstanbul'da maymun çiçeği alarmı! Ellerinde yaralar çıkan 2 kişi ekipler tarafından alındı, test sonuçları bekleniyor

"KOLLARINDA SULU, YANMIŞ GİBİ YARALAR VARDI"

Cadde üzerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoğraf gösterdi, 'Bu kişiyi gördünüz mü?' dediler. Biz de neden aradıklarını merak edip araştırdık, Maymun çiçeği olduğunu öğrendik. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar. Fark ettik ki, o çocukları yakalamışlar. 3 Afgan asıllı kişi vardı. Sağlık ekipleri çocukları alıp gitti. Çocukların kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı. İster istemez tedirginlik oluyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor - Son Dakika

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