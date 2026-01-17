İstanbul'da Otomobil Midibüse Çarptı

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir otomobilin, park halindeki servis midibüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, midibüse binmek üzere olan bir kişinin saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DRH 150 plakalı otomobil, tali yoldan caddeye çıkmaya çalışan 26 TS 243 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarında bir fırının önünde park halinde bulunan 34 LVL 132 plakalı servis midibüsüne çarptı ve durabildi.

Kıl payı kurtuldu

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin önce caddeye çıkmaya çalışan ticari araca çarptığı, ardından kontrolünü kaybederek park halindeki servis midibüsüne çarptığı anlar yer aldı. Öte yandan kazadan hemen önce servis minibüsüne binmeye çalışan bir kişinin, çarpmanın hemen öncesinde araçtan uzaklaşarak son anda kurtulduğu görüldü.