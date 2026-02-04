İstanbul'da Piyasa Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İstanbul'da Piyasa Dolandırıcılığı Operasyonu

04.02.2026 09:32
Sosyal medya üzerinden piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 21 gözaltı yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesapları aracılığıyla 'EGEEN' ve 'JANTS' pay piyasalarına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunun işlendiği iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'piyasa dolandırıcılığı', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayet üzerine yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları aracılığıyla 'EGEEN' ve 'JANTS' pay piyasalarına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunun işlendiği iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri öne sürülen 22 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk etapta 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 21 oldu. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

