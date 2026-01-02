İstanbul'da Rastgele Tüfek Ateşi: Bir Şüpheli Gözaltında

İstanbul Beykoz'da tüfekle rastgele ateş açarak park halindeki bir otomobile zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 1 Ocak'ta Soğuksu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin kurşun isabet etmesi sonucu zarar görmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.Ç. (69) kullandığı tüfekle yakalandı.
Araştırmada, şüphelinin havaya rast gele ateş etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği anlaşıldı.
Hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem başlatılan M.Ç, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
