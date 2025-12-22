İstanbul\'da mali müşavirlere yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali müşavirlere yönelik 'sahte fatura' soruşturmasında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 32 kişiden 21'i hakkında tutuklama, 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildi.

MALİ MÜŞAVİRLERE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün yapılan açıklamaya göre biri yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 11'i 'sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları' öne sürülen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin 11 yöneticisi olmak üzere 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemi yapılmıştı.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 32'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol istemiyle hakimliği sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği ise 32 kişiden 21'i hakkında tutuklama, 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildi.