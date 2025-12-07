İstanbul'da Sel Eğitim: Sarıyer 50.8 kg Yağış Aldı - Son Dakika
İstanbul'da Sel Eğitim: Sarıyer 50.8 kg Yağış Aldı

07.12.2025 13:09
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, sokakları göle döndürdü. Sarıyer en fazla yağışı aldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde sokak ve caddeler göle döndü. Meteorolojik verilere göre, 24 saatte metrekareye en fazla yağışın 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğü öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 'sarı' kodlu uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak, trafikte aksamalara neden oldu. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ise şemsiyeleriyle yürümekte zorlandı.

SARIYER'DE METREKAREYE 50.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul'da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer'e düştüğü öğrenildi. Sarıyer'i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy'de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar'da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.

Terkos Barajı'nda metrekareye 22.2 kilogram, Ömerli Barajı'na ise 5.1 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Kentte en az yağış alan ilçeler ise metrekareye 2.8 kilogram ile Pendik ve 1.3 kilogram ile Tuzla oldu.

Kaynak: DHA

