Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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İstanbul'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Beykoz'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Beykoz'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polonezköy istikametinde seyir halindeki Mustafa K'nin kullandığı 34 ZZ 6017 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen nedenle ters şeride geçen ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 YE 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Polonezköy, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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