İstanbul'da Şiddetli Lodos, Tekne Kurtarma Operasyonu
İstanbul'da Şiddetli Lodos, Tekne Kurtarma Operasyonu

İstanbul\'da Şiddetli Lodos, Tekne Kurtarma Operasyonu
03.01.2026 17:21
Sarıyer'de şiddetli lodostan dolayı teknede mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan lodos gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle teknelerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde soğuk ve kar yağışlı havanın yerini lodosa bırakmasının ardından İstanbul'da lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgaların zaman zaman kıyıya vurduğu görüldü. Sarıyer Sahili'ndeki lodosla birlikte vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken teknelerin kıyıya yanaştığı görüldü. Sarıyer'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle de bazı vatandaşlar teknelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla teknede mahsur kalanları kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Özen Eren, "Sabah şiddetli lodosu fark ettim teknemde de makine arızası vardı, makine arızası kontrol etmek için geldim esnada fark ettim ki lodosun etkisiyle teknem kıyıya doğru yanaşmış teknenin halatlarını sıkmaya başlayınca kıyıya olan mesafe uzaklaşınca tekneden çıkmakta baya zorlandım itfaiye haber vermek zorunda kaldık itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tekneden çıkarıldım" dedi.

Saatte 40 ila 80 km hız arasında görülen lodosun ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

