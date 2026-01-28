İstanbul'da Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Kağıthane'de bir kişinin yaralandığı uzun namlulu silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde 26 Ocak'ta iki şüphelinin uzun namlulu silah ve tabancayla birbirlerine saldırdığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.D. de yakalandı.

Gözaltında bulunan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan şüpheli S.I'nın ise tedavisi sürüyor.

Olay

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde gece saatlerinde iki kişi, uzun namlulu silah ve tabancayla birbirlerine saldırmıştı.

Saldırı sırasında yaralanan şüpheli S.I. (40), yoldan geçen bir aracı durdurup yardım istemiş, diğer zanlı M.H. (19) ise kendi aracıyla kaçmıştı.

Bu sırada bölgede silah seslerini duyan polis ekipleri, her iki aracın da peşine düşmüştü.

S.I'nın bulunduğu araç, polis ekiplerince durdurulmuş, yaralı olduğu anlaşılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edilirken, üzerinde uzun namlulu silah ele geçirilmişti.

Diğer şüpheli ise yaşanan kovalamaca sırasında ters istikametten girdiği Çağlayan Tüneli'nde bir sivil araç ile polis otomobiline çarptıktan sonra tabancasıyla birlikte yakalanmıştı.

Saldırıyı bir miktar para karşılığında gerçekleştirdiği öğrenilen zanlı M.H. gözaltına alınmıştı.