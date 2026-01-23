İstanbul'da Silahlı Saldırı: 6 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Silahlı Saldırı: 6 Gözaltı

23.01.2026 09:17
İstanbul'daki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin belirlenip yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil içerisinden ateş açıldığını belirledi. Otoparka terk edilen otomobilin çalıntı, plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
