İstanbul\'da siren paniği

İstanbul'da saat 11.00 sıralarında dakikalarca süren siren sesi duyuldu. Kentin farklı noktalarından duyulan ses vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Sirenin neden çaldığına ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. O anlarda sosyal medyada paylaşım yapılırken, birçok kişi sesin kaynağını merak etti.