İstanbul'da Sosyal Risk Haritası Toplantısı

İstanbul'da, "Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası İstanbul İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Paylaşımda, İstanbul Valisi Davut Gül, protokol mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası'na ilişkin İstanbul'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.
Öte yandan paylaşımda, toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.
