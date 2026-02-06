İstanbul\'da trafik yoğunluğu yüzde 76\'ya kadar çıktı

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi.

Kentte akşam saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Yenibosna, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu etkili oluyor. Avcılar ve Esenler arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da araçlar ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Ataşehir ve Kadıköy arasında her iki istikmatte trafik yoğunluğu gözleniyor. Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de araçların güçlükle ilerlediği görülüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.