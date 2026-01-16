İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Ulaştı

İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87\'ye Ulaştı
16.01.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi.

İstanbul'da okulların ara tatile girmesiyle birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. İBB Trafik verilerine göre yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası D-100 Karayolu'ndaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın birinci dönemi bugün sona erdi. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne aldı. Okulların ara tatile girmesiyle tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin kentten çıkışa yönelmesi, mesai bitimiyle birlikte işlerinden evlerine gitmek isteyenlerin de yola çıkması sonucu kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'ndan alınan verilere göre saat 19.00 itibarıyla İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi. Göztepe D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği trafik, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:56:29. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.