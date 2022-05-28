İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

28.05.2022 16:49
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobille çakar kullanan sürücüyü durdurdu.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobille çakar kullanan sürücüyü durdurdu. Aracın yapılan kontrollerinde sürücüye usulsüz çakar kullanımından toplamda 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları uygulamada lüks otomobilin çakarlarının açık halde seyir ettiğini fark etti. Durdurulan araçta şoför dışında kimsenin olmadığı ve çakar kullanımını gerektirecek bir durumun oluşmadığı görüldü.

Şoför K.T.'ye (44) "usulsüz çalar kullanımından" toplamda 3 bin 646 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise kurallara uymayan birçok sürücüye cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

YORUMLAR
500
Bekçilerden hırsıza suç üstü Bekçilerden hırsıza suç üstü Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kağıthane, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 16:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement