İstanbul'da 90 Kilo Uyuşturucu Madde ve 37 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 90 Kilo Uyuşturucu Madde ve 37 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

27.09.2022 12:26
İstanbul'da 90 Kilo Uyuşturucu Madde ve 37 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 367 kişi gözaltına alındı. 4 bin 617 polis ve bin 50 ekip otosunun katıldığı operasyonlarda, 90 kilo 306 gram uyuşturucu madde ve 37 bin 745 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 367 kişi gözaltına alındı. 4 bin 617 polis ve bin 50 ekip otosunun katıldığı operasyonlarda, 90 kilo 306 gram uyuşturucu madde ve 37 bin 745 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; polis, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik bugün sabaha karşı 32 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bin 50 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA ile düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen 379 kişiden 367'si yakalandı. Aranan 12 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.

90 KİLO 306 GRAM UYUŞTURUCU MADDE VE 37 BİN 745 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 adet ecstasy hap olmak üzere toplam 90 kilo 306 gram uyuşturucu ve 37 bin 745 adet uyuşturucu hap, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 214 mermi ele geçirildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 90 Kilo Uyuşturucu Madde ve 37 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 90 Kilo Uyuşturucu Madde ve 37 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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