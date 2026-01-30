İstanbul\'da Uyuşturucu Testi Sonuçları Açıklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 şüphelinin Adli Tıp Kurumundaki (ATK) uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Nilüfer Batur Yokgöz, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın'ın ise sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.