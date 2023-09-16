İstanbul'da vapurda skandal olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi - Son Dakika

İstanbul'da vapurda skandal olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi

Son Güncelleme: 16.09.2023 22:58

İstanbul'da bir vapurda kimliği belirsiz bir şahıs, arkadan yaklaştığı gencin saçını ateşe verdi. Saçının yandığını gören genç ile saldırgan şahıs arasında arbede yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da bir vapurda yaşanan olayda, bir şahıs, arkasından sessizce yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi. Saçlarının yandığını fark eden gençle saldırgan şahıs arasında kavga çıktı.

GENCİN SAÇINI ATEŞE VERDİ

İstanbul'da bir vapurda skandal bir olay meydana geldi. Vapurda oturan bir gencin yanına arkadan sessizce yaklaşan adam, gencin saçını ateşe verdi.

GENÇLE SALDIRGAN ŞAHIS ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Saçlarının tutuştuğunu gören genç, kısa süreli paniğin ardından şahsın üstüne atladı. Genç ile saldırgan şahıs arasında arbede yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar vapurun güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga vapurdaki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da vapurda skandal olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da vapurda skandal olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi - Son Dakika
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