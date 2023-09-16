İstanbul'da vapurda skandal olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi

İstanbul'da bir vapurda yaşanan olayda, bir şahıs, arkasından sessizce yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi. Saçlarının yandığını fark eden gençle saldırgan şahıs arasında kavga çıktı.
İstanbul'da bir vapurda skandal bir olay meydana geldi. Vapurda oturan bir gencin yanına arkadan sessizce yaklaşan adam, gencin saçını ateşe verdi.
Saçlarının tutuştuğunu gören genç, kısa süreli paniğin ardından şahsın üstüne atladı. Genç ile saldırgan şahıs arasında arbede yaşandı.
O anlar vapurun güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga vapurdaki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.
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