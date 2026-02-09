İstanbul\'da Yağmur ve Sis, Trafik Yoğunluğu Yüzde 65

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde yağmur ve sis etkili oldu. Öte yandan haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.55 itibariyle yüzde 65'e ulaştı. Arnavutköy ve Başakşehir çevresinde etkili olan sis ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada yağmur ve sis etkili oldu. Öte yandan sis ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB Trafik uygulamasına göre saat 08.55 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı. Arnavutköy ve Başakşehir çevresinde etkili olan sis ve oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.