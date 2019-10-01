Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getiren 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu madde getiren 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Eskipazar ilçe girişinde uyuşturucu madde getireceği belirlenen araç durdurularak, içerisinde bulunan B.B., Ö.Ş. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 143 gram toz esrar maddesi ve 5 adet ectasy hap ele geçirildi.


Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı
Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:42:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]