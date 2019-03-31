Son Dakika Haberleri: İstanbul- (Ek Bilgilerle) Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga

İstanbul- (Ek Bilgilerle) Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga

1 saat önce

Sancaktepe'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle taşlı sopalı kavga çıktı.

İstanbul- (Ek Bilgilerle) Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga, System.String[]


Sancaktepe'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle taşlı sopalı kavga çıktı.  Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.

Olay saat 1400 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Maçka Caddesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavga, akrabaların da katılmasıyla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekiplere, Çevik Kuvvet ekipleri destek verdi. Biber gazı ile müdahale sonrası ayrılan taraflar mahalle aralarına dağıldı, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken çevrede bulunan bazı dükkanların camları kırıldı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Zırhlı araçtan görüntü

-Çevik kuvvetten görüntü

-Kırılan dükkan camından görüntü

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Sancaktepe, kavga, Güncel
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