İSTANBUL-ELİYLE MOTOSİKLETİN PLAKASINI KAPATIP GİŞELERDEN KAÇAK GEÇTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ELİYLE MOTOSİKLETİN PLAKASINI KAPATIP GİŞELERDEN KAÇAK GEÇTİ

25.09.2022 11:15

TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletteki kişiler, plakayı eli ile kapatarak Mahmutbey gişelerden kaçak geçiş yaptı.

TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletteki kişiler, plakayı eli ile kapatarak Mahmutbey gişelerden kaçak geçiş yaptı. Motosikletin arkasında oturan yolcunun plakayı kapatma anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddialara göre, 34 CER 516 plakalı motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey gişelerden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi. Motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yaptıkları esnada eliyle plakayı kapatarak kaçak geçiş yaptı. Arkadaki kişi, EDS noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı. Yaşanan o anlar ise başka araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ELİYLE MOTOSİKLETİN PLAKASINI KAPATIP GİŞELERDEN KAÇAK GEÇTİ - Son Dakika

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