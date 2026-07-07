İstanbul Festivali’nde sahne alacak K-Pop gruplarından Türkiye mesajı - Son Dakika
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İstanbul Festivali’nde sahne alacak K-Pop gruplarından Türkiye mesajı

07.07.2026 13:22
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İstanbul Festivali sahnesinde, 14-15 Ağustos tarihlerinde sahne almaya hazırlanan K-Pop kültürünün öne çıkan gruplarından Ateez ve Monsta X, solo kariyeriyle global başarı yakalayan Sunmi ve yükselişiyle dikkat çeken Kwon Eun – Bi, seyircilerine videolu mesaj yolladı.

Program kapsamında 14 Ağustos’ta sahne alacak olan ATEEZ, “Merhaba Türkiye, biz ATEEZ; nihayet İstanbul Festivali’nde sizlerle buluşacağız. Bu yaz için hazırlanan o özel sahnede biz de ATEEZ olarak yer alacağız. Harika müzikler zaten hazır. Şimdi sadece geriye sizin o müthiş enerjiniz kalıyor. ATEEZ olarak sahnedeki enerjiyi zirveye çıkarmaya geliyoruz. Siz de sadece ATEEZ ile İstanbul Festivali’nin tadını çıkarmaya hazır olun. İstanbul Festivali’nde ATEEZ’e yakışır özel ve unutulmaz bir sahneyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın” dedi.

Aynı akşam sahne alacak bir diğer şarkıcı KWON EUN-BI de çektiği videoda, “Herkese merhaba, ben Kwon Eun-bi. Bu yaz İstanbul’u hem daha sıcak hem de daha coşkulu hale getirecek İstanbul Festivali’nde sizlerle buluşacağım. Şimdiden sizlerle birlikte şarkı söyleyip eğleneceğim için çok heyecanlıyım. Yazın bunaltıcı sıcağını unutturacak ferah ve enerji dolu bir sahne hazırlayıp geleceğim. İstanbul Festivali’nde birlikte gülelim, birlikte zıplayalım ve birlikte parlayalım. Umarım hep beraber bu yazın en mutlu anılarını oluştururuz” mesajlarını verdi.

Festivalde 15 Ağustos akşamı sahne alacak olan MONSTA X ise “Merhaba Türkiye, biz, MONSTA X. Bu yaz İstanbul Festivali’nde sizlerle buluşacağız. Böyle coşkulu bir sahnede sizlerle buluşacak olmayı düşünmek bile şimdiden bizi heyecanlandırıyor. Bu yaz sizlerle birlikte en coşkulu anları yaratmayı düşünüyoruz ve bundan dolayı çok heyecanlıyız. Bizi beklediğiniz bu sürenin karşılığını sahnede en iyi şekilde göstereceğiz. İstanbul Festivali’nin uzun süre hatırlanacak bir anı olması için MONSTA X olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve beraber eğleneceğiz. 15 Ağustos 2026, İstanbul Festivali’nde görüşelim. Hoşça kalın” diye konuştu.

Aynı akşam sahne alacak bir diğer şarkıcı SUNMI de çektiği videoda “Merhaba Türkiye, ben SUNMI; doğu ve batının buluştuğu büyüleyici şehir İstanbul’da, o eşsiz atmosferde sizlerle buluşacak olmak şimdiden beni çok heyecanlandırıyor. İstanbul Festivali’nde, sizler için bunaltıcı yaz sıcağını unutturacak bir sahne hazırladık. Desteğinizi ve ilginizi bekliyoruz. İstanbul’un yazını unutulmaz anlarla dolduracağım. O günün yüksek enerjisinde, uzun süre hafızlarda kalacak anıları hep birlikte yaratalım. Yakında görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

K-Pop, müziğin ötesine geçerek moda, dans, dijital içerik ve yaşam tarzını kapsayan çok yönlü bir kültür olarak öne çıkıyor. İstanbul Festivali K-Pop Günleri de bu çok katmanlı yapıyı festival alanına taşıyarak izleyicilere yalnızca bir konser değil, bütünsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor. 15 Ağustos’un Kore’nin Bağımsızlık Günü’ne denk gelmesi ise programa ayrı bir anlam katıyor. Etkinlik kapsamında K-Beauty, K-Food ve K-Art deneyim alanları ile K-Pop dans yarışmaları da katılımcılara gün boyu farklı deneyimler sunacak.

İstanbul’un en kapsamlı müzik ve yaşam etkinliklerinden biri olan İstanbul Festivali, dünyaca ünlü sanatçıların konserleri, etkileyici sahne şovları, espor ve 3x3 basketbol turnuvaları, çocuklara özel alanlar ve zengin gastronomi deneyimleriyle ziyaretçilere çok yönlü bir festival atmosferi sunacak. Beşinci kez düzenlenecek festival, 1–16 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Festivali, Ağustos, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Festivali İstanbul Festivali’nde sahne alacak K-Pop gruplarından Türkiye mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Festivali’nde sahne alacak K-Pop gruplarından Türkiye mesajı - Son Dakika
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