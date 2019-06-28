İSTANBUL- İLK KALP NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİREN DOKTOR KEMAL BAYAZIT İÇİN SİYAMİ ERSEK'TE TÖREN
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Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul DHATürkiye'nin ilk kalp naklini gerçekleştiren Dr. Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul DHA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Türkiye'nin ilk kalp naklini gerçekleştiren Dr. Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlanıyor. 89 hayatını kaybeden Kemal Bayazıt için kuruluşunda yer aldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene kızı Itır Bayazıt, Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Prof. Dr. Siber Gürsel yakınları, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden genel kalp damar doktorları, hastanenin doktorları ve sağlık personeli katıldı. Törende Bayazıt'ın hayatını anlatıldı.
YAPTIKLARINI, MESLEĞİM ŞU NOKTASINDAN HER AN HİSSEDİYORUM
Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, törende bir konuşma yaparak, 'Ben hocamla hiç beraber çalışmadım. Ama beraber çalışan hocalar tarafından yetiştirildim. Yaptıklarını, mesleğim şu noktasından, geldiğimiz noktada, çalıştığım ve yönettiğim hastanede her an hissediyorum. Bunun için rahmetli hocama teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Konuşmanın ardından Kemal Bayazıt'ın kısa bir süre önce düzenlenen bir etkinliğe sağlık durumu nedeniyle katılamadığı için gönderdiği video gösterildi.
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