İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.