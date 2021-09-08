Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve kırmızı renklerle aydınlatıldı. İstanbul'un simgelerinden olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri akşam saatlerinden itibaren DMD Farkındalık Günü nedeniyle mavi ve kırmızı renklere büründü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI - Son Dakika