İSTANBUL-KÖPRÜLER DMD HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AYDINLATILDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve kırmızı renklerle aydınlatıldı. İstanbul'un simgelerinden olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri akşam saatlerinden itibaren DMD Farkındalık Günü nedeniyle mavi ve kırmızı renklere büründü.