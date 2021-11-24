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İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı - Son Dakika

İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı

24.11.2021 22:01

Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına bir saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metro hattı Bostancı durağında, bıçaklı bir şahsın yolcuları sinkaflı küfürlerle tehdit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

KADIN YOLCUYU AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLERLE TEHDİT ETTİ

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, eli bıçaklı saldırganın küfürler ettikten sonra metrodan çıktığı görülüyor. Ancak dışarı çıkmasının ardından kısa bir süre sonra geri metroya dönen şahıs, kadın bir yolcuya bıçak doğrultarak ağır küfürlerle tehdit etmeye devam ediyor.

YOLCULAR DEHŞETİ YAŞADI

Kadın yolcunun "Bıçağını bırak" sözlerine bıçağını savurarak karşılık veren ve "Senin suratını keserim" diyen adam, diğer yolculara da adeta dehşeti yaşattı. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kayboldu.

O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler kısa zamanda sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.

İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı
İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı
İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı

Bostancı, İstanbul, Kadıköy, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı - Son Dakika
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