İSTANBUL-MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI KARA FATMA MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI KARA FATMA MEZARI BAŞINDA ANILDI

02.07.2022 15:11

MİLLİ mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Kara Fatma (Fatma Seher), ölümünün 67. yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

MİLLİ mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Kara Fatma (Fatma Seher), ölümünün 67. yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Tören, Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla, Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınlarını Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlendi. Törene Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı İnan Güney, Türk Kızılay temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi.

Milli Mücadele Kadın Kahramanları Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, 'Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun gibi komutana, askere minnet borçluyuz. Biz kadınlardan bahsederken, cepheye giden erkekleri hep unuturuz. Çünkü o erkeklerin arkasında anne olan, eş olan, sevgili olan, evlat olan kadınlar var. O kadınların aklıyla fikriyle bedenen fiziken gayretleri var. Kendi hayallerinden vazgeçen bu kadınların tek hayali vardı, cepheye gidip onlarla birlikte zaferde imzalarının olması. Kimisi döndü, kimisi dönemedi. Mustafa Kemal Atatürk, 'Bu vatanın kurtuluşunda yanarak, yakılarak, taciz ve tecavüz edilerek veya kendilerine büyük saygısızlık yapılarak kendi Türk askerinin Yunan askerlerine saygı duruşu isteyerek insanlarımızdan bunu bekleyerek bize büyük haksızlıklar yapıldı. Biz her şeye rağmen ayakta kaldıysak bu kadınlara çok şey borçluyuz' diyor. O kadınlar 'Önce vatan' dediler. Ben burada sembol bir isimden bahsediyorum, sanal bir kahramandan bahsetmiyorum. Bu kadının askerlik yaptığını anlatıyorum. Son günlerde Yunanların bizi sinir eden tacizleri var. Bizim 'Kara Fatma' dediğimiz kadın onlara kafa tutmuş" dedi.

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Milli Mücadele'nin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı Milli Mücadele'nin sembollerinden Kara Fatma, Beyoğlu'ndaki anıt mezarı başında anıldı Gazeteci Erdoğmuş, mezarı başında anıldı Gazeteci Erdoğmuş, mezarı başında anıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI KARA FATMA MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İSTANBUL-MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI KARA FATMA MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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