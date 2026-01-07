İstanbul Müftüsü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Güncel

İstanbul Müftüsü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İstanbul Müftüsü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
07.01.2026 10:16
Doç. Dr. Emrullah Tuncel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi.

İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuncel, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Müftü Tuncel'i makamında ziyaret eden Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, oylama hakkında Tuncel'e bilgi verdi.

Tuncel, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde "Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" fotoğrafını tercih etti.

Tuncel bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Müftü Tuncel, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, ayetin kelime anlamının işaret, Kur'an'a göre insanın da bir ayet olduğunu ifade etti.

"Bu fotoğraflar aslında, bu ayetleri yakalamış çoğunlukla." diyen Tuncel, şunları kaydetti:

"Allah'ın varlığına işaret eden her şeye ayet diyor Kur'an-ı Kerim. Güneş, ay, gece ve gündüz birer ayettir. Fotoğrafları incelerken farklı ayetlerin farklı yansımalarını gördüm. Birisinde hayvanların yaylaya çıkışı, bir başkasında dolunay ile yeryüzündeki insan yapımı dönme dolabın aynı karede buluşturulması. Bir tanesi bizzat Cenab-ı Hakk'ın yapımı olan bir hadise, dolunay. Altında Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insanın ürünü olan bir şey. Dolayısıyla o ikisinin birleşmesi bence çok kıymetliydi."

Yılın Kareleri'nde bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisine ayrı bir parantez açan Tuncel, kategorideki tüm fotoğrafların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşananlara değinen Tuncel, "Asırlar evvel Firavun'un kendilerine maruz bıraktığı zulmü, bugün İsrailoğulları'nın Gazze'lilere yapması da tarihin en enteresan bir cilvesi olarak dikkat çekici ve o fotoğrafın o kareyi yakalaması da çok kıymetliydi. Umarım, insanlık için ya da farkındalık için vesile olmuş olur." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Müftüsü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

