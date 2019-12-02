Son Dakika Haberleri: "İstanbul Sanat ve Antika Fuarı" 20 Şubat'ta başlayacak
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"İstanbul Sanat ve Antika Fuarı" 20 Şubat'ta başlayacak

7 saat önce

"İstanbul Sanat ve Antika Fuarı", 20-23 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"İstanbul Sanat ve Antika Fuarı", 20-23 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Seçici Kurul Başkanlığını İbrahim Halilhan Dostal'ın üstlendiği fuarda, plastik ve görsel sanatlardan antikaya kadar birçok eser sergilenecek.

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın 19 Şubat'ta yapılacak açılış töreninde, piyanist Gülsin Onay konser verecek.

Dostal, fuarla birlikte sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "14 kuşağından d grubuna, Paris ekolünden çağdaş Türk resim ve heykel sanatına ve ülkemizin yetkin temsilcilerine ait yapıtların yanı sıra farklı anlayış ve tekniklerde bulunan yabancı sanatçıların eserleri ile farklı disiplinlerden antika objeleri bir araya getirerek, zengin bir yelpaze oluşturmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Bugün sanat pazarı ile yapı, inşaat sektörünün iş birliği ve koordinasyonunun yadsınamayacak kadar önemli olduğuna işaret eden Dostal, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, fuar alanının başta mimarlar olmak üzere sektör mensuplarıyla, sanat pazarı birimlerinden galeri ve antikacıları buluşturmak adına, çağdaş ve işlevsel bir platform oluşturacağı bilincindeyiz. Ziyaretçilere farklı duygular yaşatmanın yanı sıra düzenlenecek akademik buluşmalar aracılığıyla da bilgi aktarımında bulunmayı ilke edinen organizasyonda binlerce sanatseveri ağırlayacağımız inancındayız."

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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