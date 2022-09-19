Şüpheli S.E'nin bisikletleri internet üzerinden sattığı M.Y. de yakalanırken, çalınan iki bisiklet de sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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