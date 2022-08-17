Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta kaçak sigara satışı yapıldığı belirtilen eve gelen Muammer Tevfik A. (35) ile kardeşi Ahmet A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Dumlupınar, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

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