İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü

17.08.2022 23:00
İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü

İstanbul Sarıyer'de bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

İstanbul Sarıyer'de bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta kaçak sigara satışı yapıldığı belirtilen eve gelen Muammer Tevfik A. (35) ile kardeşi Ahmet A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer Tevfik A, tabancayla kardeşini başından ve göğsünden vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılarak hastaneye kaldırılan Ahmet A, kurtarılamadı.

Polis, Muammer Tevfik A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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SARIYER'DE KAÇAK TÜTÜN ALMAYA GİTTİKLERİ EVDE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ SARIYER'DE KAÇAK TÜTÜN ALMAYA GİTTİKLERİ EVDE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA
Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Dumlupınar, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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