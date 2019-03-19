İstanbul - Sultangazi'de Eğitim Kurumlarını Hedef Seçen Hırsızlar Kamerada
18 dakika önce
İstanbul DHASultangazi'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.
İstanbul
DHA Sultangazi
'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarında 23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için operasyon yapıldı. 18 kişilik şebekeden 13'ü yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar ve 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:58 Kaynak: DHA
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