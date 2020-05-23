İSTANBUL Tatlı krizine tarçın, karanfil ve limon üçlüsü - Son Dakika

İSTANBUL Tatlı krizine tarçın, karanfil ve limon üçlüsü

Tatlı krizine tarçın, karanfil ve limon üçlüsüİSTANBUL, (DHA) - Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi tatlılar.

Tatlı krizine tarçın, karanfil ve limon üçlüsü

İSTANBUL, (DHA) - Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi tatlılar. Baklavadan, kadayıfa, tulumbadan, şöbiyete kadar birçok çeşidi mevcut. Bayramda porsiyon kontrolüyle birlikte tatlı tüketimin mümkün olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Evnur Saray, "Akşamdan bir bardak suyun içine bir adet çubuk tarçın, 2 karanfil, 1 dilim limon ekleyin. Sabah kalkar kalkmaz bu suyu için. Bu karışım gün içindeki kan şekerini kontrol altına alarak, tatlı ihtiyacınızı bastırır" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan karantina süreci ve ramazan ayı ile birlikte kilo kontrolü zorlaştı. Evlerde vakit geçiren insanlar ekmek yapmaya, daha sık hamur işi ve tatlı tüketmeye başladı. Bu süreçte kilo alımında ciddi artışlar gözlemlediğini belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, bayramın ilk gününden itibaren kontrolü sağlamanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

"KALP HASTALIĞI VE KARACİĞER YAĞLANMASINA NEDEN OLUR"

Karın bölgesi yağlanmalarında artış yaşandığını hatırlatan Diyetisyen Evnur Saray, "Ramazan öncesinde başlayan koronavirüs karantinası nedeniyle insanlar evlerinde ekmek, hamur işleri ve tatlılara yöneldi. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte bu gıdalara olan talep daha da arttı. Bu süreçte çok fazla kilo alındı. Bundan sonraki süreçte nasıl kilo verileceği merak konusu oldu. Hamur işleri ve tatlıların sıkça tüketilmesi göbek bölgesinde yağlanmaya neden oldu. Bu bölgelerde meydana gelen yağlanma kalp hastalıkları, insülin direnci, karaciğer yağlanmalarına yol açtı" diye konuştu.

TATLININ SAATİNE DİKKAT

Önceki bayramlardan farklı olarak bu yılın evde geçirileceğini hatırlatan Diyetisyen Evnur Saray, Türk toplumunun tatlı tüketiminden vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolünün önemini vurgulayan Saray, şunları söyledi:

"Ramazan sonrası bayramın ilk günü güzel bir kahvaltı yapmak gerekiyor. Protein ağırlıklı yani peynir, yumurta ve sütün olduğu bir kahvaltı yapmak sağlıklı bir tercih olacaktır. Bunun ardından öğle ve akşam yemeklerini düzenlemelisiniz. Öğlen et tüketiyorsanız, akşam yemeği tercihiniz sebze olmalı. Ramazan ayında kan şekeri dengesi bozuldu. Kan şekerini dengelemek için mutlaka bu süreçte ara öğün yapın. Ara öğün terciniz de meyve, süt, yoğurt, kuruyemiş olabilir. En çok merak edilen ise Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketimi. Tatlının porsiyonu ve tüketildiği saat çok önemli. Baklava tüketecekseniz 3 dilim ile sınırlandırmalısınız, sütlü tatlı ise 1 kase tüketilmelidir, bunu 3-4 kare bitter çikolata ile değiştirebilirsiniz. Saat terciniz akşamüstü olmalıdır. Bazı yörelerde daha tok tutması ve şekeri dengelemesi için baklavanın yanında ayran ya da süt ikram edilir. Gün içinde içeceğiniz bir bardak yeşilçay da antioksidan içeriği bakımından etkili olacaktır."

BU KARIŞIMLA TATLI KRİZİNİ BASTIRIN

Önceki yıllarda bayram ziyaretleri nedeniyle daha fazla tatlı tüketildiğini belirten Diyetisyen Evnur Saray, "Önceki senelerde misafirliklerde dikkatli olun, yeri geldiğinde ikramı geri çevirin uyarısında bulunuyorduk. Bu sene misafirlik söz konusu değil. Tatlı ve hamur işi tüketimini daha kontrol altına alabiliriz. Tatlı kontrolünü sağlamak adına tarçını öneriyoruz. Akşam yatmadan bir bardak suyun içine bir adet çubuk tarçın, 2 karanfil, 1 dilim limon ekleyin. Sabah kalkar kalkmaz bu suyu için. Bugün içindeki kan şekerini kontrol altına almanızı sağlar, tatlı ihtiyacını bastırır" önerisinde bulundu.

"MEYVE DEYİP GEÇMEYİN"

Ramazan ayı ve karantina süreci nedeniyle alınan kiloların önümüzdeki dönemde sağlıklı bir program ile verilebileceğine dikkat çeken Saray, şu uyarılardan bulundu:

"Sağlıklı kilo vermede yüzde 70 beslenme, yüzde 30 ise spor etkili. Beslenmenin önemi çok büyük. Karbonhidratı azaltarak protein, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Akdeniz tipi beslenmeye geçmeniz gerekiyor. Bunu sporla desteklemeniz şart. Karantina süreci ve ramazan ayı ile çok hareketsiz kaldık. Bu süreçte evde yapılacak egzersizlere de yönelmeniz gerekiyor. Su tüketimi de çok önemli. Ramazan ayında su tüketimi azaldı. Günde 2-2.5 litre su içmelisiniz. Sıcaklığın da arttığı şu günlerde su tüketime dikkat edin. Yaz geldi meyve çeşitliliği arttı. Ancak meyce deyip geçmeyin porsiyon kontrolüne dikkat edin. Çünkü erik, çilek masum görünüyor ancak 12 erik, 10 çilek şeklinde tüketmeliyiz. Yanında çiğ fındık, badem ya da ceviz tokluk süresini artıracaktır."

İSTANBUL Tatlı krizine tarçın, karanfil ve limon üçlüsü

Ramazan Bayramı, Saray, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 03:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Tatlı krizine tarçın, karanfil ve limon üçlüsü - Son Dakika

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