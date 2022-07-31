Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, yapılan kontrol esnasında, alkollü oldukları değerlendirilen şüpheliler, küfür ve hakaret ederek saldırdı.

Kaynak: AA

Ümraniye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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