Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı

31.07.2022 18:18
Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga olayına giden polislere saldırdıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga olayına giden polislere saldırdıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, yapılan kontrol esnasında, alkollü oldukları değerlendirilen şüpheliler, küfür ve hakaret ederek saldırdı.

Saldırıda 1 polis memuru yaralanırken, şüpheliler Ö.F.T (33), E.A (25) ve M.K (21) gözaltına alındı.

Emniyette, "görevli memura mukavemet" suçundan işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.T ve E.A hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, M.K ise tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ümraniye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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