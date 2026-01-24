İstanbul\'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor

??????? İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş çevresinde bulunan yüksek binaların üst katları görünmez oldu.

Kentin batısında bulunan Beylikdüzü, Büyükçekmece ile Sultangazi'de de sis etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ile Çekmeköy'de sis görüldü.

Şile Otobanı ile D-100 kara yolunda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.